"У Росії немає інтересу вбивати": блогерка Стужук знову оскандалилася через цинічну заяву

Проросійська блогерка Софія Стужук вчергове оскандалилася через висловлювання про війну. Так, вона заявила, що у Росії «немає інтересу вбивати людей», натомість «є інтерес територій». Щобільше, вона вважає, що українці віддають свої життя «просто за територію, яка цікава владі України».

Заяву Стужук зробила під час ефіру в Instagram.

Стужук знову зганьбилася

Блогерка вирішила порозмірковувати на тему війни Росії проти України. Щоправда, на четвертому її році Стужук не наважилася назвати речі своми іменами, натомість активно виправдовує агресора.

«Активний агрер виходить Росія. Але ж ми з вами розуміємо, що загалом у Росії немає інтересу вбивати людей. У Росії є інтерес територій. Люди в Україні гинуть просто за території. Вони помирають просто за цілісність країни. Вони своє життя віддають за територію, яка цікава кому? Владі України. Це якісь нелогічні речі? Це комусь незрозуміло?», — видала Стужук.

Скандальна блогерка досі не розуміє, чому її вважають нелюдяною. За словами Стужук, вона є «максимально людяною» і єдиною «українською блогеркою, які нікому не продалися і все втратила, щоб залишитися людиною». Вона пригадала, що їй часто дорікають через «нейтральну» позицію щодо війни Росії проти України, тому що слід було б врешті-решт визначитися й обрати сторону. Натомість блогерка вчергове зафіксувала, що вона — «за мир».

Також Стужук висловилася про решту українських блогерів, яким невигідно говорити про війну в Україні. Вона стверджує, що на посатку повномасштабного вторгнення їм «чітко вказали, як поводитися і що казати», щоб їх «не чіпали».

«Мені чудово аргументували, що зі мною буде, якщо я в’їду до України. Хоча я вцілому що? Я то хто?».

Під час ефіру Стужук запитали, чому та мовчить про те, що Росія вдерлася на чужу територію.

«А я це вже це озвучила. Я сказала що я багато нюансів вцілому, якби, так?», — завершила блогерка-мовчунка.

Як зазначив правозахисник Євген Пронін, фраза «у Росії немає інтересу вбивати людей, є інтерес територій», — це пряме виправдовування збройної агресії РФ проти України.

«Фактично агресія рф подається Стужук як раціональна і позбавлена злочинного умислу, що є класичним пропагандистським наративом і формою глорифікації агресора», — підкреслює адвокат.

Ці висловлювання можуть містити склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 або ч. 2 ст. 436-2 КК України — виправдовування, заперечення або визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, а також, залежно від контексту поширення і аудиторії, конкуренцію норм зі ст. 111-1 КК України (інформаційна діяльність на користь держави-агресора).

Позиція Стужук щодо війни Росії проти України: що відомо

Софія Стужук відома своєю ганебною позицією щодо війни, яку Росія розв’язала проти України. Ще до повномасштабного вторгнення блогерка називала себе «русской», а з початком агресії РФ — обрала мовчання. Сьогодні вона живе у Латвії з другим чоловіком і заявляє, що до України більше не повернеться.

Блогерка зганьбилася через публікацію у соцмережі. Стужук запитала підписників, як минули їхні вихідні. Натомість їй вказали на те, що по Києву прилетіло «кілька ракет від русні». Мовчунка цього разу відповіла підписниці у традиційній манері. Вона вчергове продемонструвала: їй байдуже на війну РФ проти країни, де вона народилася.

«Я не дивлюся новини давно. Це мій вибір. Тому адресувала запитання просто підписникам. Що таке „русня“ я не знаю», — написала Стужук.

Згодом Стужук у Варшаві поплатилася за свою проросійську позицію. Блогерці зірвали спортивний захід.