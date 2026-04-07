Українські безпілотники успішно атакували завод у РФ / © скриншот з відео

Реклама

Дрони ще від 6 квітня атакують Воронезьку область Росія.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Під удар потрапив завод «Міндобрива» у місті Россош, який виробляє аміак, азотну кислоту та аміачну селітру — базові компоненти для вибухових речовин.

Реклама

Атаку на регіон підтвердив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

«Внаслідок падіння збитого БпЛА і спалаху покрівлі складу постраждав чоловік 1986 року народження. З опіками його доправили до лікарні. Також пошкоджено чотири приватні будинки: у двох зафіксовано пошкодження мансарди, в одному — вікон, ще в одному — стіни», - розповів Гусєв.

Влучання дрона у дуже важливий хімічний завод РФ / © Exilenova+

Низка OSINT Telegram-каналів уточнювали, що під удар потрапило АТ «Міндобрива». Це один із ключових хімзаводів, який виробляє аміак, азотну кислоту й аміачну селітру. Тобто, підприємство виробляє базові компоненти для вибухових речовин, що фактично привласнює цей об’єкт до військової промисловості Росії.

«Щось багато хто пропустив влучання дрона в дуже важливий хімічний завод РФ. А там, на секунду, міг статись другий Бейрут, або тей ж „Дорогобуж“. Аміак, селітра, азотка, дай тільки вогню… Повертаючись до теми дефіциту ППО і ракет до них. Завод цей розташований не так далеко від кордону, місто завжди прикривало ЗРК. Сьогодні, чомусь, обмежились тільки зенітками», — пише Telegram-канал Exilenova+.

Реклама

Дата публікації 07:17, 07.04.26

Крім того, як повідомляє Exilenova+, від від 5-ї ранку триває атака на порт Усть-Луга в Ленінградській області.

Наслідки атаки на порт Усть-Луга / © Exilenova+

«Місцевий гауляйтер ДроZденко повідомляє про 20 збитих БпЛА. Скільки з них було збито над портом — залишається загадкою. Над портом активно працює МВГ. Шайгу, Герасімов, гдє панцирі?», — йдеться у дописі під фото.

Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» пише, посилаючись на місцеві пабліки, що в порту є ураження.