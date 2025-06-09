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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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309
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У Росії оголосили про "наступ" на Дніпропетровщину — чи справді це так

Заява окупантів про вихід на кордон Дніпропетровської області не відповідає дійсності. Це підтвердили і аналітики, і Генштаб ЗСУ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
ЗСУ тримають оборону

ЗСУ тримають оборону / © Associated Press

Росіяни оголосили про наступ на території Дніпропетровської області, проте жодних геолокаційних підтверджень цьому немає.

Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські офіційні особи неодноразово давали зрозуміти, що Кремль має ширші територіальні амбіції в Україні, зокрема в Дніпропетровській області», — зазначили експерти.

Заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв оголосив, начебто окупаційні сили «почали наступ» у Дніпропетровській області та вибухнув новими погрозами. Він сказав, що той, «хто не хоче визнавати реалії війни» на переговорах, нібито «отримає нові реалії на землі».

«ISW не виявила геолокаційних доказів цих заявлених просувань поблизу кордону Дніпропетровської області», — повідомили аналітики.

Експерти проаналізували супутникові знімки за 7 і 8 червня, на яких були помічені нові воронки від артилерії.

У ISW дійшли висновку, що поточна активність росіян поблизу кордону є продовженням наступальних зусиль на південному заході Донецької області, а не початком нової масштабної операції із захоплення оперативно значущої території в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ також спростовує заяву Міноборони РФ про наступ на Дніпропетровську область.

Напередодні у Міноборони РФ повідомили, що танкова дивізія у складі угруповання «Центр» ЗС РФ вийшла на західний кордон Донецької області та розвиває наступ на території Дніпропетровської області».

«Підрозділи 90-ї танкової дивізії угруповання військ „Центр“ вийшли на західний кордон „Донецької Народної Республіки“ і продовжують розвивати наступ на території Дніпропетровської області», — повідомили тоді у російському військовому відомстві.

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