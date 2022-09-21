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У Росії після виступу Путіна масово розкупили квитки до інших країн

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У Росії після виступу Путіна масово розкупили квитки до інших країн

Фото: pixabay.com

У Росії стали масово купувати квитки в інші країни.

Найбільшим попитом користуються Грузія, Туреччина та Вірменія.

Про це повідомляє телеграм-канал "Медуза".

"За кілька хвилин після виступу Путіна розкупили всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбулі, Тбілісі та в Єревані", - йдеться в повідомленні.

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Вже через деякий час аеропортам та залізниці заборонили продаж квитків чоловікам від 18 до 65 років.

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Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, Володимир Путін у термінову зверненні до росіян заявив, що Росія підтримає підсумки "референдумів" на Донбасі, а також у Запорізькій і Херсонській областях.

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Дата публікації
Перегляди
5389
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