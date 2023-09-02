У Росії поскаржилися, що вже втретє за ніч морський дрон атакує Кримський міст

Рух на мосту перекрито з опівночі і досі не відновлено.

У Росії поскаржились на нібито вже третю спробу атакувати Кримський міст морським безпілотником.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

У Міноборони РФ заявили, що близько 02:10 вже другий раз за ніч була спроба удару по Кримському мосту морським дроном. Також, незабаром з'явилось повідомлення й про третій морський дрон.

При цьому рух по мосту був перекритий ще опівночі після повідомленні про нібито першу атаку морського дрона, та досі не відновлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідка Британії розповіла, як РФ намагається захистити Кримський міст від нових ймовірних атак.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ натякнули росіянам на знищення всього Чорноморського флоту біля Керченського мосту.

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