У Росії представили викривлену версію переговорів у Стамбулі: Київ пішов компроміси в усьому, а Москва — ні

У Росії представили викривлену версію переговорів у Стамбулі: Київ пішов компроміси в усьому, а Москва — ні

У Путіна сподіваються, що надалі Росія та Україна зможуть збудувати "нормальні та добросусідські" відносини.

Очільник російської делегації на українсько-російських переговорах Володимир Мединський переконаний, що Україна в Туреччині показала готовність виконати "принципові вимоги Росії". Водночас сама Росія не згодна йти на компроміси щодо Криму та Донбасу.

Про це помічник президента Росії Володимир Мединський заявив після завершення українсько-російських переговорів у Стамбулі.

Так, за його словами, Україна нібито "на папері" висловила готовність відмовитися від вступу до НАТО, зброї та вільного проведення військових навчань. Водночас сама Росія не збирається відводити свої війська з України та шукати компроміс щодо статусу Криму та ОРДЛО.

"Вчора київська влада вперше за всі попередні роки заявила про свою готовність домовлятися з Росією. Вони передали нам зафіксовані на папері принципи майбутньої угоди", — заявив Мединський.

Помічник Путіна вважає, що Україна заявила про готовність виконати "ті принципові вимоги, на яких протягом усіх останніх років наполягала Росія", і якщо ці зобов'язання буде виконано, то "загрозу створення на українській території НАТОвського плацдарму" буде ліквідовано". Однак попри це "принципова позиція російської сторони щодо Криму та Донбасу залишиться незмінною".

Мединський сподівається, що надалі Росія та Україна зможуть збудувати "нормальні та добросусідські" відносини.

"Вчора українська сторона зафіксувала письмово свою готовність до виконання цілої низки найважливіших для будівництва в майбутньому нормальних і, сподіваюся, добросусідських відносин із Росією", – заявив член російської делегації, повторюючи всі тези пропаганди Кремля щодо мотивів війни проти України.

Нагадаємо, ТСН.ua докладно проаналізував пропозицію української сторони під час переговорів у Стамбулі та першу реакцію Росії.

Читайте також: