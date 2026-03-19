У Росії проблеми з виробництвом ракет і боєприпасів: що це означає для України

Систематичні атаки на промислові об’єкти РФ призвели до виникнення складнощів із виготовленням компонентів для боєприпасів і ракет.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За даними Коваленка, протягом місяця під ударами опинилося щонайменше п’ять підприємств російської хімічної промисловості. Деякі з них були атаковані неодноразово. Він зазначив, що ці заводи задіяні у виробництві бойових частин, і без їхньої роботи випуск боєприпасів стає неможливим.

Крім того, зафіксовано влучання по об’єктах виробництва мікроелектроніки та по Воткінському заводу. Останній спеціалізується на виготовленні ракетних комплексів «Іскандер», «Орешнік» та інших типів ракет. Зафіксовані пошкодження впливають на логістичні ланцюжки виробництва й постачання озброєння на лінію фронту, що призводить до відхилень від планів російського командування.

«Насправді єдиний дієвий спосіб зупинити Росію — це зупинити її ВПК. Звісно, вона отримує боєприпаси від КНДР, але логістику інтенсивної війни без власного ВПК Росія не вивезе», — підкреслив Андрій Коваленко.

За словами керівника ЦПД, імпорт боєприпасів з Північної Кореї не здатен повністю замінити власну промислову базу РФ в умовах війни високої інтенсивності.

