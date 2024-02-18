До злочинної війни проти України росіяни вже залучають навіть дітей.

На уроках у російських школах діти виготовлятимуть дрони для армії РФ. Ба більше, школярі в майбутньому зможуть стати конструкторами, пілотами та техніками БпЛА, які використовуються у війні проти України.

Про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, що кожен регіон РФ отримає близько 301 млн рублів на закупівлю обладнання для уроків з розробки, виробництва та експлуатації FPV. Предмет "авіамоделювання" незабаром стане частиною загальноосвітньої програми. Та й майбутнє на школярів чекає напрочуд "світле" – вони зможуть стати конструкторами, пілотами та техніками БпЛА, які використовуються у війні проти України.

"Кремлівська авторитарна система не гребує використовувати працю дітей для продовження цієї війни. Путін подібно до Сталіна намагається за допомогою пропаганди перетворити свою авантюру на чергову "вєлікую атєчєствєнную вайну", – зазначають у підпіллі.

Щоб досягти бажаного, росіяни залучають усі можливі ресурси "імперії": поневолені національні спільноти, ув'язнених, а тепер ще й трудові табори із залученням школярів.

"Така система підготовки має далекоглядні плани, оскільки агресія Путіна не обмежується планами окупації України, а націлена на країни Балтії, Грузію, Молдову та Центральноазійські країни", – застерегли у Центрі.

Нагадаємо, росіяни посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців в окупації. Щоб перекрити канали доступу до інформації про реальну ситуацію на фронті, в Україні та світі, мешканців окупованої Херсонщини масово під'єднують до російського супутникового телебачення під назвою "Русскій мір".

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