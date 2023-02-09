У Росії спалахнуть бунти проти влади, яку зрештою змінять — розвідка

В українській розвідці припускають, що в Росії відбуватиметься бунт проти влади, яку зрештою таки змінять.

У Росії зміниться режим через бунти населення. До того ж, це буде саме бунт, а не свідомий протест, оскільки у РФ немає громадянського суспільства.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Всі сценарії (Путіна - ред.) лягають на підготовлений ґрунт. Це народ, який сотні років жив у рабстві, там інституційно немає ані демократичних практик, ані досвіду спротиву", - зауважив Юсов.

За його словами, на якомусь етапі в РФ ціни на нафту дозволили прогодувати населення, для багатьох цього виявилося достатньо, а решту або видавили з країни, або посадили до в'язниць.

"Але бунт все одно буде. Це питання часу... Якби це було громадянське суспільство, то це був би не бунт, а осмислений протест, яким був в Україні Майдан - з цінностями, з конкретними вимогами й розумінням для чого. Оскільки суспільства там немає, то це буде не протест, а бунт, який зрештою так чи інакше закінчиться зміною режиму та переформатуванням у самій Російській Федерації", - переконаний Юсов.

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