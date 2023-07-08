У Росії сталась істерика через повернення "азовців" з Туреччини до України

Російські провоєнні ресурси істерично відреагували на повернення командирів захисників "Азовсталі" в Україну з Туреччини, та закликають до "звільнення" Стамбула від "невірних".

Відповідні дописи російських блогерів поширив журналіст Денис Казанський.

Так, відомий неонацист та українофоб Єгор Хломогоров обурився звільненням українських воїнів та заявив, що це черговий "плювок у фізіономію". Також він заявив, що це може стати черговим фактором демобілізації серед російського суспільства та спровокувати нові внутрішні конфлікти.

Коментар щодо звільнення воїнів "Азову"

В свою чергу інший російський пропагандист Борис Рожин заявив, що "азовці" повертаються додому, зате у Росії є Медведчук. "Навіщо нам Медведчук?" - написав Рожин.

Реакція на звільнення командирів захисників "Азовсталі"

"Z-людожери в істериці через те, що Ердоган відпустив в Україну полонених командирів Азова", - прокоментував Казанський.

Ще один російський шовініст та пропагандист Роман Антоновский написав у своєму телеграм-каналі, що після звільнення "азовців" Росія повинна заборонити туристам літати до Туреччини, викинути з країни весь турецький та азербайджанський бізнес, надати військову допомогу курдам та "звільнити Царьград".

Реакція росіян на звільнення "азовців"

"Ви не повірите, але люди, які не змогли за півтора року взяти Авдіївку, тепер погрожують «звільнити Царьград» (тобто Стамбул)", - зазначив Казанський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повернеться додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині.

Крім того, ми раніше інформували, що в родині українського військового, заступника командира "Азову" Святослава Паламара (Калини) та його дружини Антоніни народилася донечка.

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