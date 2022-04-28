У Росії священників зобов'язали агітувати населення йти на контракт до армії

У Росії священників зобов'язали агітувати населення йти на контракт до армії

В Росії пропагандисти в рясах за вказівкою кремля проповідують доктрину “русского мира”.

В Росії служителі церкви за вказівкою кремля заходилися виправдовувати російську агресію в Україні та геноцид українського народу.

Про це повідомляють в ГУР Міноборони.

Cлідом за російською офіційною пропагандою, служителі РПЦ закликають вірян поповнювати лави російських окупаційних підрозділів.

"За даними ГУР МО України служителі РПЦ отримали чіткі вказівки агітувати батьків та родичів молодих росіян спонукати їх укладати контракт про військову службу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ОК "Південь" повідомило, що протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині російські військові намагалися прорватися в бік Миколаєва, але не мали успіху.