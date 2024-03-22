У Росії у повітря здійнялися кілька Ту-95мс - моніторингові канали

Україною кружляють безпілотники, але є й загроза від ракет.

У повітрі Росії - 5 Ту-95мс.

Про це інформують моніторингові канали.

Можливий додатковий виліт Ту-95мс з Енгельса.

Якщо виліт бойовий, очікуємо на пуски ракет: ~3:30 - 4:30. Та відповідно ракети в повітряному просторі України: ~05:00 - 06:00.

Наразі мета вильоту невідома.

Не ігноруйте тривоги вранці.

Нагадаємо, що раніше половину України охопили повітряні тривоги через кружляння ворожих безпілотників.

Більше читайте в матеріалі ТСН.ua: Загадковий свист ракети над Києвом: експерт пояснив, чим міг атакувати Путін і до чого тут "удар помсти"

Нагадаємо, росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Над містом та в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема й балістичні. Станом на ранок 21 березня відомо про 13 поранених киян.

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