У Росії ув’язнили українця, який шукав матір в окупації: подробиці історії

Чоловік вирушив до окупованого села на Харківщині, коли втратив зв'язок із матір'ю. Після цього він зник.

У Санкт-Петербурзі суд ухвалив вирок для 29-річного українця Івана Забавського, звинуваченого у шпигунстві, – 11 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє "Медіазона".

За інформацією видання, засуджений у Росії чоловік мешкав у Харкові. А його мати, Марина Забавська, після початку повномасштабної війни залишалася у селі Тавільжанка на Харківщині.

Під час обстрілу села загинула рідна сестра Марини Забавської. А коли до села підступала російська армія, жінка вирішила виїхати до Росії. Оскільки у Тавільжанці не було зв’язку, син пані Марини Іван не міг зв’язатися з нею.

У пошуках матері чоловік вирушив до села як водій вантажівки з гуманітарною допомогою, адже інші автівки до прифронтової зони не пропускали. Після цього Іван зник. Тавільжанка опинилася під російською окупацією.

Як розповіли Марині Забавській місцеві жителі, вони бачили, як її сина забрали російські військові.

Росіяни заарештували Івана у червні 2023 року. І лише у травні 2024 року російське Міністерство оборони повідомило пані Марині, що її син перебуває в РФ і був затриманий "за протидію спеціальній воєнній операції".

Влітку 2024 року стало відомо, що суд у Росії почав розгляд справи українця за статтею про шпигунство. Засідання відбувалося у закритому режимі. Прокурор вимагав покарання у вигляді 13 років колонії.

До слова, у грудні 2024 року в Росії до 12 років колонії суворого режиму засудили 19-річного хлопця з Донеччини Данила Єфімова через донат у 5 200 грн до фонду Сергія Притули.