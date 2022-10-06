У Росії вас вже "списали": Арестович розповів про "останній шанс" для російських окупантів

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що єдиний вихід для російських свіжомобілізованих окупантів - це перейти на український бік, адже у Росії їх "вже списали".

Попри суттєві поразки на фронті Росія продовжує мобілізовувати військових, які найімовірніше загинуть у цій війні. В ОП наголосили, що єдиний шлях вижити – це перейти на український бік.

Про це Арестович заявив під час розмови з Марком Фейгіним.

Під час ефіру Арестович передав "привіт" російським генералам та офіцерам і дав їм пораду, як вижити у війні.

"У вас є останній шанс – шукати українські контакти та переходити на нашу сторону. Але думайте, що ви "принесете", бо за просто так нікого приймати вже не будуть", – заявив він.

Арестович наголосив - якщо росіяни принесуть щось "цінне", то у них з’явиться серйозний шанс вціліти. Зокрема, Арестович сказав про програму захисту свідків, європейське громадянство чи вид на мешкання тощо.

Радник ОП наголосив, що в Росії цих офіцерів та генералів вже "списали".

"Ми ваш останній шанс, тому давайте до нас. Якщо прийдете з серйозною інформацією, то отримаєте другий шанс", – додав Арестович.

Нагадаємо, понад 100 мобілізованих з Брянської області РФ, які зараз перебувають у білгородському селищі Солоти, відмовилися їхати на війну з Україною.

Цих російських вояків збираються кинути відбивати нещодавно звільнений ЗСУ Лиман. Хоча з попередньої брянської групи чисельністю також близько 100 людей, з України повернувся лише один, і зараз він перебуває у шпиталі.

Читайте також: