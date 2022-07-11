У Росії відкрили справу через демонтаж пам'ятника агенту НКВС у Рівному: влада міста висміяла слідчих РФ

Бюст Кузнєцова з військового меморіалу Дубенського кладовища у Рівному демонтували 3 травня 2022 року.

У Росії заявили, що розслідують демонтаж пам'ятника Кузнєцову в Рівному

Депутат Держдуми Андрій Альшевських у соціальних мережах заявив, що він звернувся до російських слідчих через демонтаж погруддя Кузнєцову в Рівному. Він отримав відповідь про те, що Слідчий комітет РФ уже розслідує демонтаж та "встановлює обставини події".

Водночас Альшевських повторив звичну маячну російської пропаганди про "велику вітчизняну війну", "бандерівців" та вкотре пригрозив українцям "денацифікацією" та "неминучою помстою".

Фото: Віктор Шакирзян

У Рівному висміяли дії посадовців країни-агресорки

Секретар Рівнеради, голова комісії з питань перейменування міських об’єктів Віктор Шакирзян уже висміяв дії російських посадовців. Він зазначив, що після такого серйозного розслідування "боятиметься вийти з дому".

“Скоро боятимусь виходити з дому. Не всім так пощастило! Половина силових органів рашастану тепер будуть шукати. Знесеного погруддя Ніколая Кузнецова ну ніяк нам з вами пробачити не хочуть”, - йдеться у дописі секретаря Рівнеради.

Віктор Шакирзян також опублікував скріншоти російської пропаганди, яка волає через демонтаж погруддя агенту НКВС.

Фото: Віктор Шакирзян

Фото: Віктор Шакирзян

Хто такий Микола Кузнєцов

Микола Кузнєцов - радянський диверсант, спецагент-ліквідатор та агент НКВС. Під час Другої світової війни виконував терористичні та провокаційні завдання радянської влади. За версією істориків, вони мали на меті викликати терор у відповідь з боку німецької окупаційної влади проти українського населення.

За однією із версій, Кузнєцов разом із іншими радянськими агентами в березні 1944 році потрапили у полон до вояків УПА. Радянські агенти вдавали із себе дезертирів Вермахту, проте частина з них погано знала німецьку мову, через що їх викрили. Вважається, що Кузнєцов підірвався на гранаті, за іншою версією - загинув у перестрілці. Того ж року йому присвоїли звання героя Радянського союзу.

Нагадаємо, у Рівному демонтували пам'ятник з радянською технікою - самохідну артустановку.

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