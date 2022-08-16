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Вивчають на пальцях: у Росії заявили, що ретельно досліджують західне озброєння на трофеях, дивом роздобутих в Україні

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Вивчають на пальцях: у Росії заявили, що ретельно досліджують західне озброєння на трофеях, дивом роздобутих в Україні

Фото: Міністерство оборони США

В Росії прискіпливо і ретельно вивчають західну зброю.

Для цього використовують зразки трофейною техніки, які вояки РФ дивом роздобули в Україні.

Про вивчення трофеїв заявив на X Московській конференції з міжнародної безпеки міністр оборони ЗС РФ Сергій Шойгу.

"Ми уважно вивчаємо трофейні зразки західної зброї, враховуємо їх особливості для вдосконалення способів ведення бойових дій та підвищення ефективності російських озброєнь", - сказав Шойгу.

Слід зазначити, що сьогодні знищена в Україні російська техніка виставляється не лише у музеях просто неба на території України, а й за кордоном.

Нагадаємо, голова військової розвідки Британії розповів, чи зможе Україна до кінця року повернути окуповані РФ території.

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