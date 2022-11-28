"У Росії є вибір - пожертвувати одним Путіним, чи всією системою": Фейгін про перекладання відповідальності за війну на президента РФ

У Росії можуть перекласти всю вину за невдалу війну на президента Путіна.

У Росії можуть перекласти відповідальність за розв'язання війни в Україні та поразку на президента Володимира Путіна.

Про це виданню "Гордон" сказав російський юрист, блогер Марк Фейгін.

Також читайте Путіну вигідно піарити Пригожина перед Заходом - Фейгін

"Якщо не стане Путіна жодної війни не буде. Основне сходиться на фігурі Путіна, оскільки він головний протагоніст цієї всієї війни. І сама його роль, його місце чвертьстолітнього диктатора – вона й давала йому змогу запустити таку аферу, авантюру", – сказав Фейгін.



За його словами, в радянські части після смерті Сталіна на нього поклали всю відповідальність за те, що відбувалося в країн, з Путіним можна зробити те саме.

"Найімовірніше, ця схема і має спрацювати. Тому що у системи вибір: пожертвувати одним окремим, персонально важливим Путіним або пожертвувати всією системою, допустити її повне розгвинчування. І ось тут, звичайно, варіанти є", – сказав він.



Фейгін додав, що в цьому випадку необхідно, аби з'явилася людина, яка візьме на себе відповідальність це зробити.

Нагадаємо, що російський опозиціонер іюрист Марк Фейгін вважає дивним факт смерті голови МЗС Білорусі Володимира Макея, який був комунікатором цієї країни із Заходом.

Читайте також: