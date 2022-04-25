"У Росії є військові плани на нас": посол Естонії в Україні розповів про погрози збоку країни-агресорки

"У Росії є військові плани на нас": посол Естонії в Україні розповів про погрози збоку країни-агресорки

РФ погрожує Естонії та має щодо неї військові плани, але Таллін продовжуватиме надавати військову допомогу Україні.

Про це розповів посол Естонії в Україні Каїмо Кууска в ефірі каналу "Україна 24".

Дипломат наголосив, що Естонія продовжуватиме допомагати Україні, бо має спільні демократичні цінності та з міркувань власної безпеки.

"Ми вирішили, що ми ніколи не залишимо вас наодинці. Також не залишимо інших друзів, які також стають жертвами агресії. Ми дуже прагматичні, насправді. Ми маленькі, але ми хочемо сказати, що ми компактні. Ми знаємо, що наша оборона, захист, починається з Донбасу", - сказав посол.

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Кууск додав, що його Естонія продовжуватиме надавати підтримку зброєю та продуктами з українцями, "які захищають фактично нас".

"Ми знаємо, що у Росії є військові плани проти нас. У них заплановані навчання, які вони хочуть провести. Тому нам не потрібно чекати. Ми надаємо Україні зброю, і кожен "Джавелін", який уражає російський танк, робить загрозу проти нас меншою", - зазначив він.

Нагадаємо, що з Курської до Бєлгородської області ворог планує переміщення зенітно-гарматного дивізіону.

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