У Росії заблокували низку сайтів українських держустанов та ЗМІ

У Росії заблокували низку сайтів українських держустанов та ЗМІ

Росіяни блокують провідні російські ЗМІ та сайти ЗСУ.

У Росії намагаються приховати правду від росіян про війну з Україною. Через це блокують українські сайти.

Як випливає з реєстру блокувань, який проводить проект "Роскомсвобода", Роскомнагляд заблокував у Росії офіційні сайти міністерства охорони здоров'я та прикордонної служби України.

Крім того, заблоковано низку українських ЗМІ, зокрема канал ТСН, "Сегодня", "Укрінформ", Zaxid, "Дзеркало тижня", Сensor.net, Vesti.ua, Depo.ua та Delo.ua.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: