У Кремлі задумалися про "денацифікацію" Німеччини і пригрозили "гарячою війною" через поставки зброї Україні

У Кремлі задумалися про "денацифікацію" Німеччини і пригрозили "гарячою війною" через поставки зброї Україні

Кремлеві дуже не сподобалося рішення Німеччини постачати зброю Україні.

У Кремлі сумніваються, чи був завершений процес "денацифікації" Німеччини, і пригрозили країні "гарячою війною" через постачання зброї Україні.

Цинічну заяву опублікувала пресслужба Міністерства закордонних справ РФ.

"Цим своїм рішенням ФРН викликає привидів вже не холодної, а самої що не є "гарячої" війни. Занадто багато сумних асоціацій викликає перспектива подальшого "військового" накачування Києва з боку Берліна.

Постачання зброї ідейним спадкоємцям нацистського посібника Степана Бандери змушує нас хоч-не-хоч задатися риторичним питанням – а наскільки всеосяжним і завершеним був процес денацифікації в самій Німеччині після поразки у Другій Світовій війні?" - йдеться у заяві.