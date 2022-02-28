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У Кремлі задумалися про "денацифікацію" Німеччини і пригрозили "гарячою війною" через поставки зброї Україні

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У Кремлі задумалися про "денацифікацію" Німеччини і пригрозили "гарячою війною" через поставки зброї Україні

Associated Press

Кремлеві дуже не сподобалося рішення Німеччини постачати зброю Україні.

У Кремлі сумніваються, чи був завершений процес "денацифікації" Німеччини, і пригрозили країні "гарячою війною" через постачання зброї Україні.

Цинічну заяву опублікувала пресслужба Міністерства закордонних справ РФ.

"Цим своїм рішенням ФРН викликає привидів вже не холодної, а самої що не є "гарячої" війни. Занадто багато сумних асоціацій викликає перспектива подальшого "військового" накачування Києва з боку Берліна.

Постачання зброї ідейним спадкоємцям нацистського посібника Степана Бандери змушує нас хоч-не-хоч задатися риторичним питанням – а наскільки всеосяжним і завершеним був процес денацифікації в самій Німеччині після поразки у Другій Світовій війні?" - йдеться у заяві.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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