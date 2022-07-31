У Росії загиблих окупантів рідним видають "порціями", щоб не шокувати кількістю - журналіст

До Росії доправили три сотні тіл вояків, які загинули в Україні.

Щоправда, усіх і одразу рідним не видають, щоб не створювати панічні настрої.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

На територію РФ продовжують прибувати ешелони із загиблими військовослужбовцями.

"До Балтійська доставили тіла 300 військовослужбовців 336 окремої бригади морської піхоти (в/ч 06017, Балтійськ) Балтійського флоту, які загинули під час “спеціальної воєнної операції” в Україні. Проте сім'ям військовослужбовців повідомляють про прибуття тіл "порціями", щоб не створювати панічних настроїв серед громадян Калінінградської області", - розповів журналіст.

Нагадаємо, що у Херсонській області ЗСУ "мінуснули" роту окупантів, яка щойно прибула з російського Іваново. Її "накрили" артилерійським вогнем.

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