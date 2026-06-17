У Росії залишився лише один «Орешник»: спливли неочікувані дані про провал розпіареної ракети Путіна

Орешнік Путіна. / © ТСН.ua

Реклама

У Росії могла залишитися лише одна діюча балістична ракета середньої дальності «Орешник». Втім, ймовірно, РФ буде прагнути виробляти більше такого озброєння.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що українська приватна компанія з розвідки і аналізу даних Dallas Analytics повідомила, що диктатор Росії Володимир Путін видав директиву про пришвидшення виробництва чотирьох додаткових БРСД «Орешнік». Сталося ще ще після першого ракетного удару по Дніпру в листопаді 2024-го.

Реклама

В Dallas Analytics зауважують, що від того часу окупанти випустили три з чотирьох «Орешників». Сталося це вже 2026-го — одну ракету запустили по Львівській області пізно увечері 9 січня, а дві — по Білій Церкві у Київській області вночі проти 24 травня. Тієї ночі одна з цілей впала на окупованій території Донецькій області.

Такий чином, наголошують в ISWS, Росія залишилася з однією діючою «Орешніком» за початковим контрактом.

Російське джерело, яке працює в Міноборони, заявило Dallas Analytics, що виробничі потужності «Орешніка» обійшли протоколи забезпечення якості, щоб дотримуватися термінів «фюрера» Путіна. Аналітики отримала конфіденційні російські документи про закупівлі від березня 2025 року, які свідчать про те, що вразливість в авіаційному гіроскопі ГУ-503 радянської розробки порушила можливості точного наведення БРСД «Орешнік». Саме це призвело до відхилення ракети на десятки кілометрів від цілі.

Нагадаємо, аналітична компанія Dallas Analytics опублікувала результати розслідування щодо критичних виробничих проблем у системі наведення балістичної ракети «Орешнік», який не здатен точно влучити в ціль. Адже технологічний дефект змушує цю експериментальну зброю відхилятися від визначених координат на десятки кілометрів. Це, наголошують фахівці, перетворює її на загрозу винятково для цивільної інфраструктури.

Реклама

Дата публікації 19:09, 12.06.26 Кількість переглядів 12 РФ може знову застосувати "Орєшнік": офіційне попередження Повітряних сил ЗСУ

Новини партнерів