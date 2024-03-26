У Росії "заочно заарештували" голову СБУ Малюка: як він відреагував

Російський суд "заочно заарештував" голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Про це пише телеграм-канал судів загальної юрисдикції Москви та росЗМІ.

Малюку закидають статтю 205 КК РФ (терористичний акт). Йдеться про організацію вибуху вантажівки на Кримському мосту 2022 року. Його олошено у федеральний та міждержавний розшук.

"Суд задовольнив клопотання слідчих органів про обрання запобіжного заходу щодо Малюка", - вказано у повідомленні.

Зазначається, Малюку обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту на два місяці.

Малюк прокоментував російський арешт

У відповідь Василь Малюк сказав що "рішення про арешт від кишенькових суддів кремля не заслуговує на жодну увагу", повідомили у пресслужбі СБУ.



"Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд - на їх господарем Путлєром. Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше", - додав голова СБУ.

Напередодні Малюк в інтерв'ю українському телеканалу розкрив подробиці підриву Керченського мосту. Він зауважив, що на території ворога відбулась низка вдалих операцій.

Також він розповів, що після успішних атак на Кримський міст, Росія не використовує його для постачання зброї та засобів ураження.

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