У Росії засудили 21-річну Яну Суворову до 14 років колонії: за що покарали українку

Тюрма / © Getty Images

Російський військовий суд виніс жорстокий вирок 21-річній українці Яні Суворовій — 14 років колонії. Дівчину, яка до повномасштабного вторгнення «робила нігті і вії», окупанти звинуватили у «шпигунстві» та «тероризмі». Яна, яка перебуває в російському полоні вже понад два роки, була однією з адміністраторок проукраїнського телеграм-каналу «Мелітополь — це Україна».

Про це пише Espreso.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону визнав 21-річну дівчину (якій виповнився 21 рік лише 13 жовтня) винною одразу за кількома тяжкими статтями: теракт, шпигунство та участь у терористичній спільноті.

Як повідомила «Медіазона«, Яну та її колег звинуватили, зокрема, в тому, що вони навели HIMARS на будівлю мелітопольського коледжу, де у березні 2023 року розміщувалися управління Росгвардії та ФСБ.

Коли почалася повномасштабна війна, Яні Суворовій було лише 18 років. Її хлопець Олександр розповів «Новинам Приазов’я», що перед вторгненням дівчина готувалася до вступу.

«Робила вії та нігті дівчаткам і мріяла займатися реабілітацією, стретчингом… З початком повномасштабного вторгнення вона, як не байдужа людина, почала займатися створенням чату для того, щоб допомогти людям вирішити побутові проблеми», — розповів він.

Яна Суворова / © Фото з відкритих джерел

За його словами, у Мелітополі була гуманітарна криза, і Яна стала адміністраторкою телеграм-каналу «Мелітополь — це Україна», щоб допомагати людям знаходити ліки, продукти та лікарів, які залишилися в місті.

Вночі 20 серпня 2023 року ФСБ викрало Яну Суворову та ще шістьох медійників, які адміністрували проукраїнські ресурси. Серед них були адміни «Мелітополь — це Україна» та «РІА Мелитополь».

«Ці семеро журналістів та медіапрацівників символізують те, чого Росія найбільше боїться: правду про окупацію», — заявили «Репортери без кордонів» у другу річницю їхнього викрадення, закликавши до негайного звільнення.

Після викрадення Яну утримували в нелюдських умовах: спочатку на складі у промзоні Мелітополя, потім у СІЗО Маріуполя та Таганрога. У тому ж СІЗО №2 Таганрога утримували і журналістку Вікторію Рощину, яка згодом загинула в російському полоні.

Російські пропагандисти показали відео, де Яна Суворова, плачучи, «зізнається» у причетності до «прильоту». Правозахисники пояснюють, як з’являються такі «зізнання».

«Це типова російська схема, коли затримують цивільних і тримають без жодного зв’язку… без доступу до адвоката… І за цей час до них застосовують різні форми тиску — і психологічного, і фізичного. Фактично вибивають із них зізнання», — пояснила журналістка Ліна Кущ.

За словами хлопця Яни, який підтримує з нею зв’язок через волонтерів, вона перебуває у складному психологічному стані. Їй страшно, бо вона не знає, чого чекати далі.

Інші затримані медійники також вже отримали вироки: Владиславу Гершону призначили 15 років, а Георгію Левченку — 16 років колонії.

Влітку на примусове лікування суд направив ще одного фігуранта справи мелітопольської «агентурної мережі» Марка Каліуша. Вже наприкінці серпня він повернувся в Україну за обміном і розповів про побиття, тортури струмом та знущання під час слідства.

Нагадаємо на жаль такі звірства росіян непоодинокі, 4 жовтня 2023 року було оголошено, що журналістка Вікторія Рощина зникла безвісти на тимчасово окупованій території України.

27 травня 2024 року російське міноборони вперше підтвердило, що утримує журналістку Рощину в полоні. Згодом тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка зникла на окупованій території, було повернуто до України в межах обміну тілами загиблих наприкінці лютого цього року. Рощина неодноразово висвітлювала війну в Україні та перебувала в зоні ризику. Її зникнення тривалий час залишалося без коментарів з боку РФ.