У Росії заявили про смерть української журналістки Рощиної: що відомо

Батько української журналістки Вікторії Рощиної, яку понад рік утримували у російському полоні, отримав офіційне повідомлення від влади РФ про загибель доньки. Це начебто сталося під час етапування бранки з Таганрога до Москви.

Про це у четвер, 10 жовтня, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

“Щойно спілкувався з паном Володимиром (батьком журналістки Рощиної — ТСН.ua). Крім висловлення співчуття, пообіцяв, що зробимо все можливе, щоб убивці його доньки понесли заслужену кару”, - написав він у соцмережі.

Скриншот видаленого повідомлення Ярослава Юрчишина

Проте невдовзі нардеп видалив своє повідомлення, пояснивши, що повідомленню навіть на офіційному бланку держави-агресорки не можна довіряти, тому він чекає на підтвердження цієї інформації від українських спецслужб.

Скриншот повідомлення Ярослава Юрчишина

Що кажуть у ГУР

Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі “Суспільному” підтвердив, що Вікторію Рощину повинні були етапувати до слідчого ізолятора “Лефортово” у Москві. Тут її мали підготувати до повернення в Україну, оскільки журналістка була включена у списки одного з найближчих обмінів полоненими.

При цьому Юсов заявив, що Україна наразі неотримала від Росії офіційного підтвердження про загибель Рощиної.

Смерть підтвердилась

Невдовзі в ефірі національного телемарафону керівник пресслужби Координаційного штабу Петро Яценко повідомив, що інформація про смерть журналістки Вікторії Рощиної підтвердилась.

Що відомо про Вікторію Рощину

Позаштатна авторка "Української правди", "Громадського" та "Радіо Вільна Європа" Вікторія Рощина впродовж десятирічної журналістської кар’єри висвітлювала складні – і часто небезпечні – теми, пов’язані зі злочинністю, судами та правами людини.

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Від початку повномасштабної війни вона висвітлювала події в Україні, а в березні 2022 року її затримали російські окупанти та тримали в полоні 10 днів у Бердянську. Пізніше її було звільнено.

Того ж 2022 року Вікторія Рощина отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".

27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі і через три дні планувала через Росію дістатися на схід України. Востаннє вона виходила на зв'язок 3 серпня. Тоді вона повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не вказала, де саме перебуває.

4 жовтня 2023 року було оголошено, що Вікторія Рощина зникла безвісти на тимчасово окупованій території України.

27 травня 2024 року російське міноборони вперше підтвердило, що утримує в полоні журналістку Рощину.

Нагадаємо, 14 вересня цього року вдалося повернути 103 українських полонених за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.

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