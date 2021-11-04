У Росії знайшли тіла шістьох загиблих в авіакатастрофі білоруського Ан-12

У Росії знайшли тіла шістьох загиблих в авіакатастрофі білоруського Ан-12

Згідно з оновленими даними, в момент інциденту на борту перебували дев'ятеро осіб.

На місці авіакатастрофи в Іркутській області РФ білоруського літака Ан-12 з громадянами України на борту знайшли тіла шістьох людей.

Про це із посиланням на Єдину чергову диспетчерську службу Іркутського району повідомляє "Интерфакс".

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Окрім того, згідно з оновленими даними, в момент інциденту на борту повітряного судна перебували дев'ятеро осіб: семеро членів екіпажу та двоє супроводжуючих від компанії "Заполярье".

На місці аварії також виявили два бортові самописці, зокрема мовленнєвий (вже вилучений) і параметричний, "розташований у хвостовій частині літака і ще не вилучений".

Як повідомлялося, вантажний літак Ан-12 білоруської авіакомпанії "Гродно" розбився у середу, 3 листопада, поблизу села Пивоваріха за сім кілометрів від Іркутська. Падіння повітряного судна спричинило пожежу.

Серед членів екіпажу були двоє росіян, троє громадян Білорусії та двоє українців, зокрема 50-річний другий пілот Олег Щучка та 60-річний Олександр Чупрієнко. Усі вони загинули.

Увечері на місці події виявили сильно пошкоджений через пожежу бортовий самописець літака. За попередніми даними, причиною авіакатастрофи міг стати крижаний дощ.

Відомо, що борт летів із Якутська, повертаючись в аеропорт базування після перевезення продуктів та господарських товарів на Чукотку. На висоті 240 метрів екіпаж запросив у диспетчера відхід на друге коло, після чого його мітка на радарі зникла.

Російські правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею щодо порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило з необережності смерть двох або більше осіб (ч. 3 ст. 263 КК РФ).

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