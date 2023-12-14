У Росії знову оголосили у розшук Буданова: розвідка відреагувала

В ГУР називають це підтримкою пропаганди.

В українській розвідці відреагували на те, що в Російській Федерації знову оголосили у розшук очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Йому вигадали "звинувачення" з цілої низки статей.

Дії РФ прокоментував LIGA.net представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Він закликав не шукати логіки у діях російських "правоохоронців". За його словам, черговий розшук Кирила Буданова в Росії - це підтримка пропаганди.

"Буданов має цілу колекцію подібних ідіотських рішень. Це черговий показник ефективної роботи розвідки та Буданова особисто. Головне рішення попереду - це рішення міжнародного трибуналу щодо дій російських воєнних злочинців", - сказав Юсов.

Розшук Буданова в РФ

Російське Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

Раніше Слідчий комітет РФ на початку жовтня оголошував, що висунув заочні звинувачення у вчиненні "терористичних актів чотирьом українським воєначальникам, включаючи Кирила Буданова". Слідчий комітет вважає їх "причетними до атак дронів на російські об'єкти".

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