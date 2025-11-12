ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1775
Час на прочитання
1 хв

У Росії знову заявили про переговори, ситуація на фронті: головні новини ночі 12 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 листопада 2025 року:

  • У Росії знову заявили про «готовність» до переговорів з Україною Читати далі –>

  • Ворог знайшов метод пробивати українську оборону — військовий оглядач Читати далі –>

  • Венесуела звинувачує США у «підготовці до вторгнення» Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну безпілотниками Читати далі –>

  • Вучич зробив несподівану заяву про війну Росії з Європою Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
1775
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie