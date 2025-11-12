- Дата публікації
У Росії знову заявили про переговори, ситуація на фронті: головні новини ночі 12 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 листопада 2025 року:
У Росії знову заявили про «готовність» до переговорів з Україною
Ворог знайшов метод пробивати українську оборону — військовий оглядач
Венесуела звинувачує США у «підготовці до вторгнення»
Росія вночі атакувала Україну безпілотниками
Вучич зробив несподівану заяву про війну Росії з Європою