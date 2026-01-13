У Росії зробили нову заяву про переговори

Небензя / © Associated Press

У Росії вчергове продемонстрували неготовність завершувати війну. Мовляв, саме керівництво України має погодитися на умови російської сторони в питанні переговорів.

Про це заявив російський дипломат Василь Небензя на засіданні РБ ООН, пише ТАСС.

«Росія вирішуватиме проблеми військовими методами, поки Зеленський не прийде до тями і не погодиться на реалістичні умови переговорів», — зазначив він.

Також представник РФ заговорив про буцімто «підлі атаки» на мирних росіян».

«Умови для переговорів для Києва з кожним днем ​​погіршуватимуться, на кожну підлу атаку на мирних громадян РФ піде жорстка відповідь», — додав Небензя.

Раніше Кулеба висловився про наступне «вікно» для переговорів. На його думку, до кінця зими домовленості з росіянами про припинення вогню досягти не вдасться.

«Росія впевнена, що здатна досягати своїх цілей військовим шляхом. Україна впевнена, що здатна триматися. Трамп, як би це парадоксально не звучало, бігає між Путіним і Зеленським, — пояснив Кулеба відсутність позитивної чи негативної мотивації завершити війну. — Тому що в кожного є компенсаторні ресурси. Як я казав, для Росії — це Китай. Для нас — Європа. І тому, допоки Європа й Україна триматимуться разом, Трамп не може їх поламати», — наголосив Кулеба.