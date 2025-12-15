Путін / © ТСН

У Росії зробили чергову обурливу заяву про завершення війни в Україні. Там вимагають повної капітуляції нашої держави.

Про це повідомляє Clash Report.

«Угоди не повинно бути, нам потрібно говорити про капітуляцію України», — заявив посол Росії у Великій Британії Андрій Келін.

Примітно, що подібні заяви абсолютно не поєднуються з реальною ситуацією на фронті. Як зазначалося, вище політичне керівництво РФ «розносить» Генштаб через нездатність захопити Куп’янськ та Покровськ.

«Намагаючись підігнати ситуацію на полі бою під свої доповіді та заяви політиків, командування Генштабу, яке під сильним тиском, кидає в атаки величезні хвилі своїх солдатів, ігноруючи рекордні останнім часом втрати», — зазначили в «АТЕШ».

Раніше влада РФ публічно відкинула ключові положення 28-пунктного мирного плану США. Тепер у державі-агресорці формують підґрунтя для відхилення можливих українських і європейських пропозицій.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков 14 грудня заявив, що позиція РФ була окреслена «дуже чітко», і Москва висловить «серйозні заперечення» у разі внесення Україною та європейськими країнами змін до мирного плану.