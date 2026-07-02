- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3782
- Час на прочитання
- 1 хв
У Росії зробили цинічну заяву після масованої атаки по Києву
Росія після масованої атаки на Київ видала цинічну версію про «точні удари».
Після удару по житлових будинках у Києві у Російській Федерації цинічно відзвітували про «удар у відповідь» по Україні.
Про це повідомили росЗМІ з посиланням на Міноборони країни-агресорки.
Москва після масованого і смертельного удару по Києву та інших регіонах цинічно назвала атаку «високоточною зброєю» — «відповіддю».
Попри загиблих цивільних в столиці України, військове керівництво РФ цинічно заявило, мовляв, били лише по «військових об’єктах» та нібито «уразили» лише їх. У традиційній манері оборонне відомство Росії цинічно вихвалилося ще й «успішними і точними ударами».
Міністерство оборони нахабно виправдовує масовану атаку та брехливо заявляє, що нібито атакували підприємства оборонно-промислового комплексу, військові аеродроми у кількох регіонах, логістичні центри і АЕС, які буцімто використовують ЗСУ.
Нагадаємо, вночі проти 2 липня РФ масовано атакувала Київ безпілотниками і ракетами. У всіх районах міста виникли пожежі та сильні пошкодження цивільної інфраструктури і житлових будинків. Сталися прямі «прильоти» по багатоповерхівках. Зокрема, у Дарницькому районі.
Окрім того, цієї ночі Київщина пережила потужний комбінований російський удар. Під прицілом було п’ять районів області: Бучанський, Броварський, Обухівський, Фастівський і Вишгородський. Зокрема, щонайменше троє людей отримали травми.