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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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3782
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У Росії зробили цинічну заяву після масованої атаки по Києву

Росія після масованої атаки на Київ видала цинічну версію про «точні удари».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Київ 2 липня.

Атака на Київ 2 липня. / © Associated Press

Після удару по житлових будинках у Києві у Російській Федерації цинічно відзвітували про «удар у відповідь» по Україні.

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на Міноборони країни-агресорки.

Москва після масованого і смертельного удару по Києву та інших регіонах цинічно назвала атаку «високоточною зброєю» — «відповіддю».

Попри загиблих цивільних в столиці України, військове керівництво РФ цинічно заявило, мовляв, били лише по «військових об’єктах» та нібито «уразили» лише їх. У традиційній манері оборонне відомство Росії цинічно вихвалилося ще й «успішними і точними ударами».

Міністерство оборони нахабно виправдовує масовану атаку та брехливо заявляє, що нібито атакували підприємства оборонно-промислового комплексу, військові аеродроми у кількох регіонах, логістичні центри і АЕС, які буцімто використовують ЗСУ.

Нагадаємо, вночі проти 2 липня РФ масовано атакувала Київ безпілотниками і ракетами. У всіх районах міста виникли пожежі та сильні пошкодження цивільної інфраструктури і житлових будинків. Сталися прямі «прильоти» по багатоповерхівках. Зокрема, у Дарницькому районі.

Окрім того, цієї ночі Київщина пережила потужний комбінований російський удар. Під прицілом було п’ять районів області: Бучанський, Броварський, Обухівський, Фастівський і Вишгородський. Зокрема, щонайменше троє людей отримали травми.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3782
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