У Росії зробили цинічну заяву після масованої атаки по Україні

Вночі 7 лютого армія агресорки Росії атакувала Україну ракетами і дронами. Окупанти цинічно відзвітували, що «цілі удару досягнуті».

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

У відомстві країни-агресорки заявили, що масований удар «високоточною зброєю» зокрема «Кинджалами» «став відповіддю» на атаки України.

Міноборони цинічно заявили, що атакували об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, які нібито використовуються в інтересах ЗСУ. Водночас Москва і словом не обмовилася, що через атаки на енергетику тисячі українців залишилися без світла.

Нагадаємо, вночі та зранку РФ била по основній енергомережі України. Зокрема, по підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ, які є основою енергомережі країни. У країні почалися аварійні відключення світла.

За даними ПС, РФ випустила по Україні сотні дронів та десятки ракет — загалом 447 засобів повітряного нападу. Зокрема, дві ракети «Циркон». Основні напрямки удару — Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.