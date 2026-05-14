У Росії зробили цинічну заяву після масованої атаки по Україні

Удар РФ по Києву. / © Associated Press

Російське Міноборони цинічно відзвітувало про масований «удар відплати» по Україні, під час якого ракета влетіла у житловий будинок у Києві та вбила людей.

Про це повідомили росмедіа з посиланням на Міноборони країни-агресорки.

Росіяни нахабно вихвалилися ракетними ударами, здійсненими «Кинджалами». Крім того, у Москві у традиційній манері відзвітували, мовляв, «цілі удару досягнуті», а всі «визначені об’єкти уражені».

Втім, міністерство РФ не обмовилося, що їхніми цілями в Україні стала цивільна інфраструктура та звичайні житлові будинки. Водночас у Міноборони брехливо заявили, мовляв, уразили військові аеродроми, підприємства оборонно-промислового комплексу і транспортну інфраструктуру.

Реакція України

Радник міністра оборони Сергій Стерненко засудив атаку Росії та емоційно відреагував на заяву з Москви про «удар возмєздія».

«Вбивши сплячих у своїх ліжках людей, зокрема дитину, росіяни заявили про "удар возмєздія"», — наголосив він.

Атака по Україні 14 травня

Цієї ночі Росія масовано вдарила по Україні. Було зафіксовано та здійснено супровід 731 засобу повітряного нападу — 56 ракет, зокрема трьох «Кинджалів», і 675 БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 41 ракету та 652 безпілотники.

Ціллю нічного удару став Київ. Полковник Збройних сил України Дмитро Кащенко наголосив, що росіяни бомблять столицю саме зараз неспроста. Їхня атака — ретельно спланована акція Кремля, спрямована на геополітичний тиск. Зокрема, у момент міжнародного візиту президента США Дональда Трампа до Китаю.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що наразі Україна переживає найбільші удари, адже російська армія вже кілька діб поспіль проводить масштабні атаки. З його слів, під час так званого «перемир’я» окупанти, ймовірно, використали паузу для накопичення ракет і дронів.

Дата публікації 07:30, 14.05.26

