У Росії зростають ціни на газ і посилюється дефіцит пального: до чого вдається влада — ISW

АЗС РФ / © Associated Press

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У Росії фіксують зростання цін на газ і дефіцит пального в низці регіонів, попри спроби влади стабілізувати ситуацію. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та опозиційні джерела.

Cитуацію оцінили аналітики ISW.

Зокрема, за даними петербурзького видання «Фонтанка», проблеми вже відчуваються не лише в окремих областях, а й у великих містах, зокрема Санкт-Петербурзі, Воронежі та Тулі. Водії скаржаться на високі ціни на газ і нерівномірну доступність пального.

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Журналісти зазначають, що незалежні мережі АЗС змушені підвищувати ціни на газ, щоб уникнути збитків, тоді як влада намагається публічно применшити масштаби проблеми.

На тлі зростання попиту та перебоїв із постачанням регіональна влада почала вживати окремих заходів. У Саратовській області обговорюють обмеження цін на заправках, а в Тверській області вже запровадили тимчасові ліміти на продаж пального на АЗС окремих компаній.

Водночас у Тульській області офіційно визнали дефіцит пального на частині заправок, пояснивши це логістичними труднощами та підвищеним попитом.

Аналітики зазначають, що ситуація може погіршуватися й надалі через удари по енергетичній інфраструктурі РФ, які ускладнюють постачання та виробництво енергоресурсів.

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«Російський уряд, ймовірно, продовжуватиме боротися за рівномірне пом’якшення зростання цін на газ та дефіциту газу в короткостроковій та середньостроковій перспективі, враховуючи, що посилені українські удари по російській енергетичній інфраструктурі, ймовірно, продовжуватимуть загострювати існуючий дефіцит», — йдеться у звіті.

Раніше після атаки українських дронів на нафтопереробний завод у Москві з’явилися супутникові знімки, які підтверджують масштабні руйнування та сліди пожежі. На фото видно пошкоджені резервуари, зокрема один із них вибухом буквально зірвало, а також уражені установки первинної переробки нафти й інші ділянки підприємства. Внаслідок удару ключові об’єкти НПЗ зазнали критичних пошкоджень, що призвело до повної зупинки виробництва пального. Це вже другий удар по цьому заводу за короткий час, і він вкотре демонструє вразливість енергетичної інфраструктури РФ навіть у столиці.

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