У Росії зупинили роботу одразу нафтові підприємства: деталі

Атака на Росію / © ТСН.ua

У Росії зупинилися одразу нафтові підприємства. Це сталося після атак невідомих дронів.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Одразу два підприємства — нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ зупинили роботу після атаки БПЛА цієї ночі», — пише він.

Крім того, відомо про перебої зі світлом в Курській області.

Очікуємо на деталі.

Раніше стало відомо про ураження Саратовського нафтопереробного заводу у Росії. Зафіксоване влучання в об’єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6. ЕЛОУ — це електрознесолювальні установки, призначені для первинної переробки нафти. Примітно, що це — один із найстаріших НПЗ у Росії.

Атаковані й логістичні об’єкти ворога на окупованій території Луганської області. Зокрема — склад матеріально-технічних засобів у Розкішному та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську.