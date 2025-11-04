- Дата публікації
-
У Росії зупинили роботу одразу нафтові підприємства: деталі
Росіяни відчули чергові наслідки ударів дронів по НПЗ.
У Росії зупинилися одразу нафтові підприємства. Це сталося після атак невідомих дронів.
Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
«Одразу два підприємства — нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ зупинили роботу після атаки БПЛА цієї ночі», — пише він.
Крім того, відомо про перебої зі світлом в Курській області.
Очікуємо на деталі.
Раніше стало відомо про ураження Саратовського нафтопереробного заводу у Росії. Зафіксоване влучання в об’єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6. ЕЛОУ — це електрознесолювальні установки, призначені для первинної переробки нафти. Примітно, що це — один із найстаріших НПЗ у Росії.
Атаковані й логістичні об’єкти ворога на окупованій території Луганської області. Зокрема — склад матеріально-технічних засобів у Розкішному та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську.