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У російських окупантів через величезні втрати зараз "оперативна пауза" - Офіс президента

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У російських окупантів через величезні втрати зараз "оперативна пауза" - Офіс президента

Ворог не добровільно взяв "оперативну паузу".

У російських окупантів зараз "оперативна пауза" через серйозні втрати. 

Про це під час брифінгу повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. 

"У противника "оперативна пауза". Але вона взята ним не добровільно. Це завдяки величезним втратам, які вони понесли, намагаючись атакувати позиції захисників України", - повідомив Арестович. 

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