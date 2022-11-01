"У російській божевільні вже не приховують, що обстрілюють цивільну інфраструктуру України" - Єрмак

РФ доведеться сплатити за скоєні в Україні злочини, каже очільник Офісу президента.

Росія вже не приховує, що обстрілює цивільну інфраструктуру України, яку називає об‘єктами, що впливають на військовий потенціал ЗСУ. Таким чином, РФ офіційно підтвердила свої військові злочини, за які росіянам доведеться сплатити.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на своєму каналі у Telegram.

"У російській божевільні вже не приховують, що обстрілюють цивільну інфраструктуру України, яку називають об‘єктами, що впливають на наш військовий потенціал. Терористи офіційно розписалися у військових злочинах, а також геноциді. Ми зафіксували", - написав він.

Єрмак зазначив, що росіянам не вдасться знизити військовий потенціал і "зламати" українців.

"Ми виб‘ємо їх армію з України. А от далі буде те, що дуже не сподобається ні цим божевільним, ні їхнім дітям, які також платитимуть за їхні злочини, ні поколінням росіян, що опиняться в ізоляції. Божевілля завжди має наслідки", - резюмував голова Офісу президента.

Зізнання Путіна

Нагадаємо, напередодні, 31 жовтня, Міністерство оборони Російської Федерації визнало, що знову завдало ударів по енергетичних об'єктах України.

Цього ж дня президент РВ Володимир Путін, відповідаючи на запитання свого пропагандиста про масований ракетний удар по Україні, визнав, що це "була помста за флот". Водночас глава Кремля пригрозив, що це було не все, що нібито можуть вчинити російські терористи.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія продовжує завдавати ракетних та безпілотних ударів по цивільній інфраструктурі в Україні. РФ не соромиться бути де-факто терористичною державою.

13 жовтня ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом. Це перша міжнародна організація, яка визнала РФ державою-терористкою.

Читайте також: