У російській Уфі сталася пожежа в районі НПЗ: що відомо

Пожежа в Уфі

У російській Уфа було чути автоматні черги в районі НПЗ «Башнєфть». Сталася пожежа.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів у промисловій зоні. Також очевидці заявляють, що перед або під час інциденту було чути численні автоматні черги. Згодом спалахнула пожежа.

Як відомо, підприємство розташоване приблизно за 1400 км від України. Він вже перебував під атакою 2025 року, це — «жирна» ціль для українських дронів.

Офіційної інформації про можливі наслідки наразі немає, дані уточнюються.

Як ми писали, у ніч проти 21 березня ЗСУ вдарили по об’єктах Саратовського НПЗ в Росії. Підприємство забезпечує виробництво пального для потреб російської армії. Унаслідок атаки пошкоджено установку вторинної переробки нафти та великий резервуар РВС-10000. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.