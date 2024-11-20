У російському Ґубкіні уражено командний пункт армії РФ: деталі від ГУР

У місті Ґубкін, що в Росії, уражено військовий об'єкт ворога. Йдеться про командний пункт угруповання військ "Сєвєр".

Про це повідомили в ГУР МО України.

"Мешканці Ґубкіна спостерігали густий чорний дим, відчували його запах, чули гучні звуки вибухів", – зауважили у відомстві.

ГУР МО України вчергове нагадало: за кожен здійснений проти українського народу злочин буде справедлива відплата.

Нагадаємо, вночі 20 листопада росіянам було вкрай неспокійно. Так, невідомі дрони атакували завод у Бєлгородській області, який виготовляє військову продукцію.

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