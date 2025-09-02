ТСН у соціальних мережах

У російському "Лефортово" азовців реально боялися – "Калина" згадав дивну поведінку тюремних наглядачів

У Лефортово наглядачі відчували страх перед українськими військовими.

Святослав «Калина» Паламар

Святослав «Калина» Паламар / © Youtube/В гостях у Гордона

У російському слідчому ізоляторі Лефортово наглядачі відчували страх перед полоненими військовими з «Азова«.

Про це заступник командира 1-го корпусу НГУ «Азов» Святослав «Калина» Паламар розповів в інтерв’ю «Українській правді«.

Паламар зазначив, що умови утримання були надзвичайно суворими. У камерах постійно горіло світло, а єдиним способом орієнтуватися в часі для нього було креслення рисочок зубним порошком чи написані ложкою слова на столі. Однак тюремники знищували ці позначки, щоб ув’язнені не знали, який зараз день.

«Росіяни заходили в камеру: 'Лицом к окну! '. І стирали, щоб я не розумів, який час. Ну вони об’єктивно нас боялися», — сказав Калина.

За його словами, надмірна обережність відчувалася у всьому. У камерах не залишали нічого зайвого, а поведінка охоронців була максимально настороженою. «Вони переживали, що ми щось можемо вчудити. І якщо б була така можливість, то вчудили би», — додав він із усмішкою.

Паламар також звернув увагу на «специфічну» організацію ізолятора. За його словами, система ГУЛАГу відточена до дрібниць: м’які доріжки в коридорах, щоб не чути кроків, характерні звуки повороту ключа й відпрацьована поведінка наглядачів.

Окремо він пригадав розмову з українським режисером і військовим Олегом Сенцовим, який також перебував у Лефортово. Той розповідав, що інколи їх виводили на прогулянки у дворики. «Я такий: 'Ого, а там є дворики, там можна було виходити на прогулянку? '», — поділився Калина.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заступник командира 1-го корпусу НГУ «Азов» Святослав Калина поділився спогадами про оборону Маріуполя 2022 року та розповів, що для нього було найважчим у Маріуполі.

