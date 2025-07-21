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У російських агентів не може існувати недоторканності — Білецький про обшуки та затримання в НАБУ
За словами Білецького, перевіряти на наявність ворожих агентів потрібно всі структури, тому для НАБУ немає жодних винятків.
У російських агентів не може існувати недоторканності взагалі — в жодній структурі країни. І для НАБУ немає жодних виключень — Бюро теж треба перевіряти.
Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький, коментуючи «Українським новинам» сьогоднішні обшуки та затримання у НАБУ.
«У нас зараз відбувається війна за виживання, війна ця йде з Росією, якщо хтось забув. І у російських агентів не може існувати недоторканності взагалі — в жодній структурі країни», — відповів Андрій Білецький на питання, як до подібних операцій ставляться у війську.
За його словами, СБУ — це контррозвідка, вона відповідає за контррозвідувальний режим і пошук агентів країни-противника в усіх структурах — без винятків.
«І для НАБУ немає жодних виключень — Бюро теж треба перевіряти. В інтересах відомства очиститись від прямих агентів Росії, а не покривати їх. Все інше — найближчим часом побачимо доказову базу. Тому для мене це позитив, коли стало на одного чи кількох російських агентів менше», — заявив командир корпусу.
Нагадаємо, що СБУ та Офіс Генерального прокурора викрили одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова на веденні бізнесу в РФ.
Також стало відомо, що сьогодні, працівники СБУ, ДБР та ОГП проводять понад 70 обшуків щодо співробітників НАБУ.