У російських "Шахедах" виявили іноземні компоненти: з яких країн

У безпілотниках, якими Росія атакує українські міста, продовжують знаходити іноземні деталі, виготовлені у 2025 році.

Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі «Укрінформу».

Деталі постачання в обхід санкцій

За словами посадовця, попри міжнародні обмеження, Росія продовжує отримувати доступ до технологій країн Заходу та Азії.

«Показово інше: у дронах, які атакували Україну минулого тижня, ми знову виявляємо нові, свіжі компоненти — 2025 року — виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, США, а також Тайваню та Великої Британії», — наголосив Владислав Власюк.

За його словами, у російських безпілотниках вперше знайшли нову деталь — блок активації Transit Brd. Також там досі виявляють компоненти швейцарської компанії STMicroelectronics. Це відбувається попри заклики до фірми суворіше стежити за тим, кому вона продає свою продукцію.

Ефективність санкцій та нові обмеження

Водночас уповноважений зазначив, що системна робота з міжнародними партнерами дає результати. Так, у нових зразках російських дронів майже зникли компоненти з Нідерландів.

«Це прямий доказ того, що системна робота з партнерами дає ефект і дозволяє перекривати доступ до критичних технологій», — зауважив він.

Власюк додав, Україна також працює над розширенням так званих «далекобійних санкцій». За його оцінками, цього року вони вже завдали Росії збитків на суму щонайменше $7 млрд. Наразі українська сторона формує перелік критичного обладнання для російських нафтопереробних заводів та нафтоперекачувальних станцій, щоб обмежити його експорт до РФ.

«Наш підхід простий: перекривати доступ до технологій, які використовуються у війні, і паралельно зменшувати ресурси, за рахунок яких ця війна ведеться. Всю інформацію передали нашим партнерам», — підсумував уповноважений президента.

Нагадаємо, Росія вивела на поле бою нову модель далекобійного ударного БпЛА «Герань-5». Експерти попереджають: висока швидкість та новітні технології цього дрона можуть стати серйозним викликом для української ППО.

Раніше авіаексперт Анатолій Храпчинський пояснив, чому збивати та перехоплювати «Шахеди» стає дедалі важче. Це пов’язано з тим, що росіяни постійно вдосконалюють свої безпілотники.

