У російських "Шахедах" виявили нові антени: чим вони небезпечні (фото)

Росія модернізує «Шахеди» / © Сергій Флеш

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Російські військові почали оснащувати ударні безпілотники «Шахед», якими вони атакують Київ, удосконаленими супутниковими антенами з підвищеним захистом від радіоелектронної боротьби. Оновлення суттєво ускладнює роботу українських систем РЕБ зі збиття дронів із курсу.

Про це повідомив військовий експерт у галузі зв’язку та радіотехнологій і радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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За його словами, у збитих безпілотниках усе частіше знаходять нові захищені антени супутникової навігації (CRPA) на 32 елементи. Раніше противник використовував аналоги лише на 16 елементів.

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Для наведення на ціль «Шахеди» застосовують або режим радіоуправління оператором через МЕШ-модем, або сигнали супутникової навігації. Щоб збити дрон із маршруту, українські військові створюють перешкоди на GPS-частотах за допомогою засобів РЕБ. Натомість ворог встановлює спеціальні CRPA-антени, які здатні нейтралізувати ці глушники.

«Що більше елементів, то більше джерел сигналів від РЕБ може придушити антена», — пояснив Сергій Бескрестнов.

Нові захищені антени супутникової навігації у «Шахедах» / © Сергій Флеш

За оцінкою фахівця, таке технічне оновлення означає необхідність пропорційного збільшення систем протидії з боку України.

Нові захищені антени супутникової навігації у «Шахедах» / © Сергій Флеш

«До цього нам умовно потрібно було зробити так, щоб навколо „Шахеда“ завжди було 16 джерел РЕБ, а тепер умовно потрібно, щоб їх стало вдвічі більше. Ці перегони складні для нас, тому що збільшувати кількість елементів на антені ворогові простіше, ніж нам додавати точок РЕБ», — зазначив він.

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Нагадаємо, радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов припустив, що в Києві можуть працювати російські Mesh-ретранслятори, які дають «Шахедам» короткостроковий канал зв’язку для корекції ударів.

Проте за словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, пошук ворожих передавачів на дахах Києва є ілюзією через швидке виявлення радіочастотними системами, водночас справжня загроза криється у білоруських вежах зв’язку та повітряних ретрансляторах типу «Гербера».

Раніше «Флеш» попереджав, що РФ адаптувала реактивні дрони для знесення високовольтних опор і залізних мостів.

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