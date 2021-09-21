У Ростовській області автобус з Горлівки потрапив у страшну ДТП: є загиблі і постраждалі

У Ростовській області автобус з Горлівки потрапив у страшну ДТП: є загиблі і постраждалі

У момент події в салоні перебували 17 пасажирів і два водії.

У России у Ростовській області в дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус з тимчасово окупованої Горлівки. В результаті аварії загинули три людини, ще три постраждали.

Про це повідомляє видання Znamenka.

Як стало відомо, подія трапилася 20 вересня на дорозі в місті Новошахтинськ. Там автобус, який прямував ло Білгорода, зіткнувся з вантажівкою. У момент події в салоні перебували 17 пасажирів і два водії.

В результаті аварії на місці загинули дві людини, ще четверо отримали травми різного ступеня тяжкості. Згодом у лікарні помер ще один потерпілий.

На місці події працювали рятувальники і правоохоронці. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

Нагадаємо, що автобус з українськими та російськими туристами перекинувся в Туреччині, внаслідок чого 1 людина загинула, 49 постраждали.

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 20 вересня 2021 року

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання