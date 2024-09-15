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У розбомбленому будинку у Харкові чоловік не хотів залишати свого улюбленця: як усе закінчилося (фото, відео)

У розбомбленому будинку у Харкові чоловік не хотів залишати свого улюбленця: як усе закінчилося (фото, відео)

Врятований із харківської багатоповерхівки собака / Фото: nv.ua

Рятувальники закріпили собаку за допомогою мотузок та витягнули через вікно на дах.

Рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій у Харкові евакуювали із пошкодженого російською бомбою багатоповерхового будинку собаку. 

Фото та відео порятунку опублікувала пресслужба ДСНС.

Мешканець квартири на 12-му поверсі поруйнованої багатоповерхівки відмовлявся евакуюватися без домашнього улюбленця.

Рятувальники закріпили собаку за допомогою мотузок та витягнули через вікно на дах. Потім у такий самий спосіб квартиру покинув і власник домашнього улюбленця.

Порятунок собаки із поруйнованої багатоповерхівки у Харкові / © ДСНС
Порятунок собаки із поруйнованої багатоповерхівки у Харкові / Фото: ДСНС
Порятунок собаки із поруйнованої багатоповерхівки у Харкові / © ДСНС
Порятунок собаки із поруйнованої багатоповерхівки у Харкові / Фото: ДСНС

“Кожне життя важливе”, - підписали опубліковані кадри харківські рятувальники. 

Як повідомив голова Харківської ОВА, внаслідок бомбардування у будинку повністю зруйновані три квартири. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Нагадаємо, російські окупанти випустили по Харкову та району щонайменше шість КАБів та влучила в багатоповерхівку у місті. 

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