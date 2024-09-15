У розбомбленому будинку у Харкові чоловік не хотів залишати свого улюбленця: як усе закінчилося (фото, відео)

Рятувальники закріпили собаку за допомогою мотузок та витягнули через вікно на дах.
Рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій у Харкові евакуювали із пошкодженого російською бомбою багатоповерхового будинку собаку.
Фото та відео порятунку опублікувала пресслужба ДСНС.
Мешканець квартири на 12-му поверсі поруйнованої багатоповерхівки відмовлявся евакуюватися без домашнього улюбленця.
Рятувальники закріпили собаку за допомогою мотузок та витягнули через вікно на дах. Потім у такий самий спосіб квартиру покинув і власник домашнього улюбленця.
“Кожне життя важливе”, - підписали опубліковані кадри харківські рятувальники.
Як повідомив голова Харківської ОВА, внаслідок бомбардування у будинку повністю зруйновані три квартири. Під завалами ще можуть перебувати люди.