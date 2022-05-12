У Розівці на Запоріжжі окупанти пропонують роботу в Маріуполі на завалах: оплачують пайками

У Розівці на Запоріжжі окупанти пропонують роботу в Маріуполі на завалах: оплачують пайками

Росіяни на тимчасово окупованих територях шукають охочих розбирати завали у Маріуполі.

На території окупованої Розівської територіальної громади Запорізької області люди скаржаться на відсутність роботи. Тому у населеному пункті з'явилися пропозиція загарбників про роботу в Маріуполі.

Про це повідомили у Запорізькій військовій адміністрації.

Втім, і тут люди не зможуть повноцінно заробляти гроші. Адже оплачують таку працю загарбники не готівкою, а пайками.

Крім того, місцеві мешканці повідомляють про проблеми із мобільним зв’язком на території Розівської громади. Також зазначається, що окупанти поселилися у будинках мирних жителів.

Росіяни наказують місцевим писати заяви на тимчасове приєднання до псевдореспубліки "ДНР" із подальшим приєднанням її до РФ.

Нагадаємо, маріуполець розповів, як відбувається так зване прибирання розбомбленого та майже повністю окупованого росіянами міста. Під натиском окупантів та аби прогодувати родину, тиждень тому чоловік зголосився розгрібати в місті завали. Людина витримала лише кілька днів. Все тому, що кількість людських тіл і їх фрагментів під завалами зводить з розуму.

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