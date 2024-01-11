У розпал війни бригадний генерал із Сил ТРО "кружляв" коханку і жирував на курорті: ексдружина шокувала (фото, відео)

Бригадний генерал Сергій Собко йде з Сил тероборони. Нічого не віщувало біди, але раптово у соцмережах про військового спливли скандальні подробиці життя і розгулів під час активної фази війни у 2022 році, коли росіяни ще дихали Києву в спину.

Про що йдеться і чому Собко покинув ТРО – в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.UA.

Собко йде з посади

Начальник штабу – заступник командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України, бригадний генерал Сергій Собко 10 січня залишив Сили ТрО. Про це він повідомив у своєму Facebook. Він зізнався, що коли його тільки відправили до тероборони - був не в захваті, зараз же радіє, що був долучений до створення окремого роду сил Збройних Сил України.

"Після завершення навчання в Національному університеті оборони України в 2021 році мене направили проходити службу в ТрО Сухопутних військ. Зізнаюся, враховуючи те, з яким рейтингом я закінчив навчання — це не було адекватне призначення. Тож в захваті я не був. Сьогодні, через два роки, коли я залишаю Сили ТрО ЗСУ, хочу сказати лиш одне — я пишаюся, що був долучений до створення окремого роду сил Збройних Сил України, а також вдячний всім людям, з якими я працював заради становлення, зміцнення та розвитку Сил ТрО. З перших днів широкомасштабного вторгнення pосіян було два найбільші виклики – навчити і забезпечити. Буквально за кілька тижнів Сили ТрО виросли з десяти до ста тисяч людей", - написав він.

Собко – про свої досягнення на посаді

Собко пригадав, як швидко потрібно було навчати цивільних, які за покликом серця йшли до лав ТРО, не маючи при цьому військового досвіду, і як усіх цих людей потрібно було забезпечити засобами захисту, подякував підприємцям і взявся перераховувати досягнення на посаді. Одне з них - вишкіл капітанів.

"І от за рік Вишкіл капітанів уже пройшли понад півтисячі офіцерів, які здобули знання та навички, щоб планувати бій і бути лідерами для своїх бійців. Щоб ефективно виконувати бойові завдання і водночас берегти життя. На базі Вишколу капітанів ми започаткували вишкіл командирів підрозділів ударних безпілотних комплексів, бо від початку розуміли, що наша перевага не у кількості, а в навченості та технологічності нашого війська", - розповів генерал.

Реакція українців

Під постом бригадного генерала сотні коментарів, люди дякують за службу та захист, і бажають успіхів у подальшій службі:

Товариш Сергій, знаю Вас як командира 128, пам'ятаю по службі в ТРО. Моя повага Вам, Ви гідний свого звання!

Честь, пане генерале!

Прочитав, багато добрих слів і відгуків про Вас і вирішив написати свій. Ви завжди були розумним, адекватним командиром. Тому коли Вас призначили в ТрО я був впевнений, що Ви, краще за всіх, виконаєте це завдання і на ньому не зупинитесь. Я знаю, Вас чекають великі посади і нові досягнення. Люди Вам вірять, а це головне. Тому, від щирого серця бажаю Вам успіхів на новій посаді. Дякую долі, що колись познайомився з Вами. З Богом, до нових посад і вершин.

Дякую за людяність! Бажаю успіхів і вдачі, сил і наснаги у подальшій службі!

Хто такий Собко?

Розкажемо ще трохи про бригадного генерала. Це звання він отримав у березні 2022 року, якраз у розпал повномасштабної війни. До цього, з початком війни на Донбасі у 2014 році, він виконував бойові завдання на сході як командир батальйону. У 2018 році в інтерв’ю "Радіо Свобода" на тлі скандалу навколо взаємовідносин командирів і підлеглих у деяких підрозділах Збройних сил України, тоді ще комбриг 128-ї бригади розповів, як будує свої відносини з підлеглими і яким, у його розумінні, має бути керівник.

"Армія – це, в першу чергу, колектив професіоналів. Тож, на мій погляд, компетенція і професійність – основи взаємодовіри. Ще один принцип – турбота про підлеглих. Тут варто процитувати Коліна Пауелла: "Лідерство – це вирішення проблем. Той день, коли солдати перестали іти до вас зі своїми проблемами – це день, коли ви перестали бути для них лідером", - казав тоді Собко.

Ексдружина Собка зробила гучні заяви

І поки користувачі у соцмережах дякували Собку за службу та сумували, що він покидає пост, раптово з’явилася колишня дружина генерала, відома волонтерка Марина Комарова, і тут понеслось. Екскохана оприлюднила на своїй Facebook-сторінці скандальні подробиці про приватне життя бригадного генерала під час війни. Комарова спростувала його великі заслуги на військовій ниві, та повідомила деталі його як професійного життя, так і особистого. Й зазначила, що скоро колишній чоловік замалюється на новій посаді.

"Собко йде з ТРО. Такий стоїть плач Ярославни по всіх медіа, що я не втрималась. Сідайте, зараз трохи осушу ваші сльози. Якщо хто не в курсі, то я офіційна дружина Собка. Була. До листопада 2023го. Одразу хочу попередити: я не жертва, мене не треба жаліти. Я вмію за себе постояти і кривдник завжди відгребе у мене по повній. Що я, в принципі, вже і зробила, а цей пост тільки вишня на торт. Тому що я не люблю, коли захоплюються людиною, яка по суті є гівном. По-перше, не "йде з ТРО", а переводять на іншу посаду з підвищенням. Просто переводитись не дуже хочеться, бо було тепло й затишно", - написала Комарова.

Як новий статус вплинув на Собка?

Колишня дружина каже, що після призначення чоловіка не впізнавала. Присвоєння генеральського звання вмить змінило усі його людські принципи, за словами Комарової, з тих пір Собко почав приймати дорогі подарунки, відвідувати елітний спортклуб і зустрічатися з коханкою, використовуючи службовий автомобіль та персонального водія, і все це - у самий розпал війни, коли росіяни ще були за кілька кілометрів від столиці. Ексдружина також наголосила на його зв'язках з колишньою народною депутаткою від "Самопомочі" Оксаною Сироїд, яка нібито планує використати розкручене прізвище генерала у політичних цілях після закінчення війни.

"Собко створив свій "проєктний офіс реформ". В ньому було порядка 50 людей. Реально щось корисне з них робили тільки людей 15, а всі інші обожнювали Собка і насолоджувались своєю "героїчною" службою подалі від фронту. Називався цей "офіс" в простолюді "Картковий будиночок". Керувала цим будиночком і була сірим кардіналом колишня нардепка від "Самопомочі" Оксана Сироїд. Обробляти Собка Сироїд почала ще до того, як він був призначений в ТРО. Запрошувала на свої туси, всіляко його нахвалювала і потім мобілізувалась до нього в штаб, запропонувавши свою допомогу", - написала ексдружина Собка.

Жінка розповіла, як миттєво колись чесний комбриг, почав із появою нового звання користуватися підлеглими в особистих цілях.

"І на цьому моменті Собко зламався. "Собко до" генерала і "Собко після" - це два різних Собка. Тому плакати швиденько припиняйте, він того більше не вартий. Команда Сироїд нарядно кружила Собка. Його годували їжею з ресторанів, йому дарували коштовні подарунки, йому давали ключі від хат для зустрічей з коханкою (яка теж пов’язана з одним із цієї шобли бізнесом). Все було яскраво. А я просто ох**вала від приносимих до дому четвертих пар Lowa, трьох пар кросівок Ecco, часів Garmin за 70 тисяч тощо. Але коли я побачила абонемент в спортклуб Tsarsky, мене вже просто вивернуло. С*ка, 2022 рік, війна у розпалі, люди сидять в "Азовсталі", а він в Tsarsky ходить біцепси качати. Ну, просто підлеглий подарував, ну, що такого? Як заправський генерал, Собко почав користуватися підлеглими в особистих цілях. А раніше його це страшенно обурювало. Но то ж було "до". Місце сидіння визначає точку зору. Юристи, медики, водії... Як мені було соромно, коли він прислав хлопця з медичної служби супроводити мене до лікарні на КТ, викликавши того з законного вихідного... Я забороняла присилати водія відвезти малого до лікарні, коли є таксі", - написала Марина Комарова.

Зради й ім’я коханки

А вже за мить Комарова зізнається і про страшенні зради з боку чоловіка. Вона пригадала і як в листопаді 2022 року генерал Собко поїхав у відпустку разом із коханкою до Італії, а у розпал повномасштабної війни катався з нею по київських готелях.

"Посилати водія відвезти зубну щітку, яку забула коханка, або тест на ковід, коли захворіла-він же генерал, та раз плюнути! Жінку треба кружити. І пофіг, що це за рахунок державних коштів (водій-військовослужбовець, який отримує зп з держбюджету, і автівка, яка заправляється за державний кошт). Возити на службовій автівці коханку по ресторанах та кіно – це стало нормою. Якось він приїхав до малого в неділю. Ми сиділи вже добу без світла. Холодно, їжу приготувати не можу. Генератор нам не полагалось купляти, бо за що ж тоді вигулювати даму? І ось, забирає він малого, вигулює його пару годин і привозить до мене у холодний, темний будинок. Каже, що йому на роботу треба. А сам їде через все місто (на службовій автівці), забирає коханку і знов через все місто повертається в кінотеатр біля нас. Оце робітник! Все для фронту, все для перемоги! Це зима 2022-го, на секундочку", - додала вона.

Марина Комарова з маленьким сином у підвалі, якраз тоді, коли Сергій Собко, за словами колишньої дружини, відпочивав з коханкою в Італії. Фото: Facebook / Марина Комарова

Марина Комарова навіть розсекретила ім’я коханки Собка і оприлюднила їхні спільні щасливі фото.

Собко та Цибульська. Фото: Facebook / Марина Комарова

"Вона взагалі не військовослужбовиця, а відома грантоєдка Любов Цибульська. Одружена, з дітьми. Просто гранти відробляла як могла", - повідомила Марина Комарова.

Реакція українців

Також ексдружина зазначила, що Собко не цікавиться дитиною, та незаконно розлучився з нею через Одеський суд у листопаді 2023 року, хоча він прописаний у Києві, а вона – в Літині Вінницької області. До слова, і про розлучення Комарова дізналася постфактум. Свій пост жінка підсумувала, що її его в порядку, а це пост не ображеної, а злопам’ятної дружини. Така інформація про генерала миттєво розлетілася соцмережами, як і його повідомлення про відставку. Пост Комарової вже поширило понад дві сотні людей і стільки ж написали коментарів.

Одні користувачі шоковані життям генерала під соусом правди від колишньої дружини:

Не знаю, хто такий він, знаю - хто Ви, ще від 2014 року. Прикро це читати, як мамі і як жінці. У волонтерській тусовці, впевнена, завжди будуть люди, готові допомогти. Бо отак не має бути.

Дякую вам за пост. Мені звичайно пофіг, хто з ким тра… Але мені не пофіг, хто бажає прийти до влади у моїй країні. Тому збережу собі цей пост... Але бабу стрьомну вибрав ваш колишній.

Я не те, щоб офігела від розповіді твоєї, в мене навіть слів бракує... Не очікувала такого від Собка

Потрібно мати сталевий хребет, щоби наважитися оприлюднити всю цю жесть. Дякую вам за стійкість, Марина Комарова. Я після прочитання відчуваю цілий спектр негативних емоцій від гніву до презирства та огиди. Особливо згадуючи осадний Київ і зиму 22-го. Не уявляю навіть, наскільки Вам було складно у цьому всьому з дитиною і таким гнилим чоловіком.

Інші звинувачують Комарову у брехні або ж пишуть гнівні коментарі, на кшталт, "що сміття з дому" виносити не треба:

Дуже зручно власні проблеми виносити на всю країну під соусом «правди» про генерала. По суті, крім емоційного тексту - нічого. Вам мають всі на слово повірити?

Дурепа. І всі, хто пише в підтримку, теж такі.

Віддайте належне своєму вибору, бо це був ваш вибір. Чи варто це "вивертати"? Розумію, що накипіло, розумію, як боляче, але люди змінюються. На жаль, часто рідні змінюються теж. Ви – Марина Комарова, вам такі пости не потрібні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "У розпал війни генерал із Сил ТРО "кружляв" коханку на курорті! Ексдружина шокувала!".

Сам Собко станом на вечір 11 січня на пост дружини публічно ніяк не відреагував.

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