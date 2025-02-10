У розвідці оцінили, чи очікувати завершення війни найближчим часом

Найближчим часом не варто очікувати на завершення розпочатої Росією війни в Україні. Необхідно працювати над тим, аби наблизити мир.

Про це повідомив речник ГУР Міністерства оборони Андрій Юсов у випуску "Дайджест Блауша".

"Чекати не варто. Варто над цим наполегливо працювати. Така робота ведеться. Українське політичне, воєнне керівництво, українські дипломати, громадський сектор, культурна дипломатія, нерядові громадські організації активно над цим працюють. Так, працюють і наші партнери", - пояснив він.

Юсов погодився зі словами президента США Дональда Трампа щодо необхідності миру й зупинки війни через яку страждають люди. За його словами, найближчим часом очікують важливі події, які принесуть для України добрі новини. Юсон наголосив, що цдеться Мюнхенську безпекову конференцію й не тільки.

"Про це (події на фронті - Ред.) не варто забувати. Тому той, хто допомагав і продовжує допомагати, правильно робить. Той, хто підтримує українські сили безпеки та оборони, допомагає, донатить. Хто не може донатити, підтримує в інший спосіб. Власне, розслаблятись не варто. Ми не можемо дозволити собі сісти біля телевізора і чекати добрих новин. Добрі новини треба робити", - додав Юсов.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Сергій Наєв назвав умову, за якої ЗСУ зможуть вийти на кордони 1991-го. З його слів, українським військовим цілком під силу це.

Читайте також: