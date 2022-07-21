У розвідці прокоментували зміну "географічних завдань" Росії у війні й пояснили, навіщо це Путіну

В українській розвідці переконані, що з метою приєднання й інших українських територій до складу Росії очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив про зміну "географічних завдань" війни.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав під час брифінгу.

"Що означає заява Лаврова? Вона означає одне - зараз створюється підґрунтя для того, щоб вирішувати долю, або статус тимчасово окупованих територій нашої держави на півдні. Це насамперед Херсонська область і частина Запорізької області", - зазначив Скібіцький.

За його словами, ці заяви Лаврова передують спробам провести псевдореферендуми та приєднати окуповані території до складу Росії.

"Перше, однозначно, вони заявили, що завдання по Луганській області вже вирішено і наступним кроком вихід на кордони Донецької області, щоб закінчити епопею з повною окупацією Луганської та Донецької областей. Друге - створення підґрунтя для проведення або "референдуму" або приєднання окупованих територій півдня до РФ", - пояснює Скібіцький.

Він, також додав, що в Кремлі вже активно обговорюють це питання.

"Який це процес буде? Побачимо. Зараз в Москві йдуть дискусії в політикумі як зробити більш прозорим для міжнародної спільноти цей процес. Одним з елементів є активна видача російських паспортів", - пояснив представник ГУР.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала слова голови МЗС Росії Лаврова про зміну "географічних завдань". Бербок назвала таку заяву прислужника диктатора Путіна "новою пропагандою російської сторони".

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