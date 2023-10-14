У розвідці розповіли про спроби Кремля втягнути у війну Білорусь: деталі

Російська Федерація надалі розглядає втягнення білоруської армії у наземну операцію у війні проти України - як стратегічного завдання.

Про це заявив в в ефірі Radio NV представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи інформацію про підготовку російської ФСБ та білоруського КДБ Білорусі операції під чужим прапором проти нафтобази у Брестській області.

"Є стратегічне завдання Кремля - втягнути білоруську армію в повноцінну наземну операцію у війні проти України на боці РФ. І за весь період повномасштабного вторгнення це не вдалося. Але, тим не менше, спецслужби російські спроб не будуть полишати", - заявив Юсов.

З його слів, це вже не перша спроба провокації з боку РФ, аби дискредитувати Україну, а також втягнути Білорусь у війну. Натомість у Мінську, наголошує представник розвідки, розуміють і те, хто насправді стоїть за цими намаганнями, і те, що війна не в їхніх- інтересах. Втім, Москва й надалі не полишатиме спроб "спровокувати" країну.

Юсов каже, що РФдосконально володіє інформацією про усі об'єкти критичної інфраструктури на території союзника, а також про усі сильні та слабкі сторони країни, її спецслужб й армії.

"Інформацію цю використовували і будуть використовувати як проти України, так і проти самої Білорусі. Таких сценаріїв є чимало. Від імітаційних ДРГ, використання безпілотників по об'єктах інфраструктури енергетичного сектору, і багато інших моментів. В цьому контексті росіян не треба недооцінювати. У них багатий досвід: і бомбардування Воронежа, і підриви будинків своїх же, з власним мирним населенням, і багато інших сценаріїв", - пояснив Юсов.

Нагадаємо, днями Центр національного спротиву оприлюднив іформацію про те, що спецслужби РФ і Білорусі готують теракт "під чужим прапором", щоб звинуватити Україну. Як зазначається, ворог розглядає об’єктом для теракту нафтобазу у “Брестоблнефтепродукт” поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області, що неподалік білорусько-польського кордону.

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